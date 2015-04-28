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الجنايات تحيل 4 متهمين للمفتى لقتلهم شخص وشروعهم فى قتل آخر بسوهاج‎

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الجنايات تحيل 4 متهمين للمفتى لقتلهم شخص وشروعهم فى قتل آخر بسوهاج‎ الجنايات تحيل 4 متهمين للمفتى لقتلهم شخص وشروعهم فى قتل آخر بسوهاج‎

محكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج  إحالة أوراق المتهمين كمال.ب.م وشقيقه أحمد وعبد الرازق.م.ز وإبراهيم.أ.أ إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل المجنى عليه ثروت.م والشروع فى قتل عاطف.م بقرية الريياينة بمركز طما بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه “مندوب شرطة”، بينما أصيب الآخر، بعدة طلقات نارية بالقدمين بناحية قرية الرياينة المعلق التابعة لمركز طما بسوهاج على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتهما وبين عائلة أخرى.

وتبين قيام المتهمين بالتربص للمجنى عليهما وأطلقوا عليهما النيران من سلاح آلى أخذا بالثأر، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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