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مصادر : مقتل مخرج مصري في قناة برقة الفضائية على يد مسلحين

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مصادر : مقتل مخرج مصري في قناة برقة الفضائية على يد مسلحين مصادر : مقتل مخرج مصري في قناة برقة الفضائية على يد مسلحين

أنصار الشريعة – ليبيا

أفادت مصادر مطلعة بمقتل المخرج المصرى محمد جلال عكاشة 34 سنة ذبحا والمختطف فى ليبيا منذ شهر أغسطس الماضى على يد أحد الجماعات المسلحة.

وقالت المصادر إن أسرة المخرج تم اخبارها بواقعة مقتله عبر زوجة أحد زملاءه فى ليبيا ، حيث أفادوا بمقتلة بمدينة البيضاء فى ظروف غامضة.
> كان المخرج المصرى يعمل فى قناة برقة الفضائية حيث تم اختطاف طاقم القناة فى مدينة طبرق الليبية أثناء تغطيتهم لإحدى جلسات مجلس النواب الليبى هناك وتم اقتياده برفقة 5 من زملائة إلى مكان غير معلوم فى حين فشلت كل المحاولات لتحريره من قبل اسرة المخرج ومسئولى قناة برقة الليبية التى كان يعمل الشاب المصرى لديها.

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