حبس عامل وشقيقه لاختطافهما ربة منزل واغتصابها يومين فى شقة شبرا الخيمة

أمر مينا يحيى وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية بحبس "عامل" وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بخطف "ربة منزل" تحت تهديد السلاح إلى شقتهما بمدينة شبرا الخيمة واحتجازها لمدة يومين وتناوبا اغتصابها بالإكراه.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليها "ب.ح" 28 سنة – ربة منزل – اتهمت فيه كل من " سامح.م " – 28 سنة وشقيقه " محمد م " – 31 سنة – "عاطل" باختطافها بعدما استدرجها الأول بحجة إعطائها كمية من العبايات الحريمى لتطريزها وتقابلت معه فى منطقة شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت به ومعه شقيقه يقومان بجذبها من ملابسها وخطفاها تحت تهديد السلاح داخل توك توك وانطلقا بها إلى شقتهما بعزبة عثمان وهناك جرداها من ملابسها واغتصباها لمدة يومين واستوليا منها على مبلغ 300 جنيه، وبعدها طلبا من عمها "حربى ع" – 52 سنة – "عجلاتى" أن يحضر لهما "طربتين حشيش" مقابل إعادتها له فقام عمها بإبلاغ الشرطة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما فرد روسى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة.

وقالت المجنى عليها فى التحقيقات إنها تعرفت على المتهم الأول أثناء ركوبها مترو الأنفاق وأخبرها بأنه يقوم باستيراد "عبايات حريمى" وأن تقوم هى بتطريزها وتوطدت العلاقة بينهما حتى اتصل بها وطلب منها مقابلتها فى منطقة شبرا الخيمة لإعطائها العبايات لكنها فوجئت به ومعه شقيقه يخطفاها واغتصباها بشقتهما لمدة يومين، وأكدت تحريات المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى صحة البلاغ وبانتقال النيابة لمعاينة الشقة عثرت على زجاجات بيرة وأقراص فياجرا ومخدرة وملابس المجنى عليها الداخلية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8740 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، ووجهت للمتهمين تهمة الخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى "فرد روسى" وذخيرة و"مطواة" وتعاطى حشيش وحجز دون وجه حق، وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه، وعرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان عما إذا كانا متعاطيان لمواد مخدرة من عدمه.