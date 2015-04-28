تأجيل محاكمة 74 إخوانيا بتهمة التعدى على قيادات أمن أسوان ليوليو القادم

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين محمد أحمد إبراهيم وطارق مختار وأمانة سر محمد عبد الوهاب وعبد السلام جاد الكريم، تأجيل النظر فى محاكمة 74 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التعدى على قيادات مديرية أمن أسوان خلال أحداث الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة الدور الثانى من شهر يوليو القادم لتنفيذ طلبات الدفاع.

كانت المحكمة فى جلسات الماضية استمعت إلى شهود من قوات الأمن بأسوان وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب ضم دفاتر قسم شرطة أسوان فى يومى 13 و14 أغسطس الماضى أثناء استماع هيئة المحكمة لهم وطالبوا بحضور الشهود والإفراج عن المتهمين لعدم وجود أدلة.

يذكر أن إجمالى المتهمين 74 من بينهم 54 متهما محبوسا بسجن قنا العمومى ومن أبرز المتهمين خالد القوصى، أمير الجماعة الإسلامية، نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى على، ومحمد حسنين الكلحى، وصلاح موسى والمهندس أسامة حسنين، مسئول المكتب الإدارى للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة وشقيق النائب السابق محمد العمدة.