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إحباط تسلل 57 شخصا بينهم 4 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 57 شخصا بينهم 4 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 57 شخصا بينهم 4 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم، من إحباط تسلل 57 شخصا بينهم 4 أجانب إلى ليبيا، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، خلال محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وأعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، عن تسلم قسم شرطة السلوم، 57 متهما؛ 14 من محافظة المنيا و11 من قنا و10 من أسيوط و8 من البحيرة و4 من بنى سويف و2 من الفيوم و1 من القاهرة و1 من القليوبية و1 من كفر الشيخ و1 من الدقهلية و1 من بنجلاديش و3 من السودان، حيث تم ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير مشروعة، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعه بمعرفة إدارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح .

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مصر 365