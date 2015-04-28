أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 642 راكبا لميناء نوبيع و125 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

Google+ Print
وصول 642 راكبا لميناء نوبيع و125 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 642 راكبا لميناء نوبيع و125 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهئية مؤانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع، استقبل اليوم، العبارة أيلة وعلى متنها 337 راكبا و13 شاحنة و2 سيارة، ويغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 239 راكبا و41 شاحنة.

كما شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 190 راكبا و82 سيارة و3 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 40 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 115 راكبا، منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و43 شاحنة و2 سيارة، كما غادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 151 راكبا و 4 شاحنات و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا 37 راكبا و35 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 125 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص .

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 126 سائحا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية