وصول 642 راكبا لميناء نوبيع و125 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهئية مؤانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع، استقبل اليوم، العبارة أيلة وعلى متنها 337 راكبا و13 شاحنة و2 سيارة، ويغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 239 راكبا و41 شاحنة.

كما شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 190 راكبا و82 سيارة و3 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 40 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 115 راكبا، منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و43 شاحنة و2 سيارة، كما غادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 151 راكبا و 4 شاحنات و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا 37 راكبا و35 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 125 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص .

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 126 سائحا.