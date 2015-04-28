بالصور.. انفجار ماسورة مياه يغرق شارع سعيد وشوارع فرعية بحى ثان طنطا

تشهد الشوارع المتفرقة من شارع سعيد أمام كلية التجارة بحى ثان طنطا حالة من الغرق التام، والبرك الطينية، التى نتجت من جراء انفجار ماسورة مياه فى الشارع الرئيسى أمام كلية التجارة، مما أدى إلى وجود كميات كبيرة من المياه دخلت الشوارع الفرعية ومداخل البنايات المجاورة والمنشآت الحكومية.

وأكد الأهالى وسكان المنطقة أن الماسورة انفجرت فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت فى غرق الشوارع والمنطقة بالكامل بدءا من مدخل شارع حسن حسيب مرورا بكلية التجارة ومبنى التأمينات، والبنك الأهلى، وبنك التنمية والعمال، ومدرسة سعيد العريان، وشارع المتوكل حتى نهاية الشارع، واكتفى حى ثان طنطا بفصل المياه عن المنطقة بأكملها، ولم تتم عمليات الصيانة وشفط المياه حتى الآن، رغم تكرار الشكاوى لشركة مياه الشرب، والقسم الهندسى بالحى رغم أن المنطقة حيوية وبها مدارس وكلية ومنشآت حكومية كثيرة.

وتضرر الأهالى من تجاهل المسئولين لمثل تلك الأزمات، وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين، مطالبين محافظ الغربية بالتدخل وإصدار تعليمات بشفط المياه من الشوارع المجاورة وأمام المبانى الحكومية وخاصة كلية التجارة ومبنى هيئة التأمينات والبنوك .



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المياه تملأ شارع سعيد بطنطا



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المياه تغرق مدخل كلية التجارة



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كميات من المياه أمام بنك التنمية الصناعية والعمال



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المياه تغرق الشوارع الفرعية



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المياه تحاوط مبنى التأمينات الاجتماعية



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كميات كبيرة من المياه فى مدخل العمارات



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مياه كثيرة أمام مدرسة سعيد العريان



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المياه أمام البنك الأهلى المصرى