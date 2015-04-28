نقابة أطباء السويس تطلق حملة للمشاركة الاجتماعية لتطوير المستشفى العام

أعلنت نقابة الأطباء بالسويس عن تدشين حملة للمشاركة المجتمعية لتطوير المستشفى العام وتوفير الأجهزة التى تحتاجها الأقسام الطبية واستبدال الأجهزة المعطلة والقديمة بأخرى حديثة، بمشاركة جميع رجال الأعمال والشركات والهيئات الخاصة والحكومية.

وقال الدكتور تامر البوهى وكيل نقابة الأطباء لـ"اليوم السابع"، إن هدف الحملة هو تعظيم الدور المجتمعى الحقيقى لتطوير أكبر منشأة طبية بالمحافظة، وهى المستشفى العام التى تعانى من نقص حاد فى الأجهزة بجميع الأقسام، وهو ما يؤثر بالسلب على صحة المرضى.

وأضاف، أن الحملة تهدف توفير أكثر من 15 جهازا بوحدة الغسيل الكلوى، موضحا أن مجموعة من المواطنين والجهات قامت بتوفير جهاز خلال الفترة الماضية وهو دور عظيم، حيث يبلغ تكلفة الجهاز الواحد 80 ألف جنيه، وأنهم يتمنوا أن تشارك الشركات الخاصة وهيئة الموانئ وشركات البترول، بالإضافة لموانئ دبى العالمية، الذى لها دور مجتمعى ملحوظ بالسويس أن تشارك فى تنمية وتطوير المستشفى العام.

وتابع الدكتور تامر البوهى، أنهم بصدد إعداد قائمة بأسماء الأجهزة وعددها التى تحتاجها كل الأقسام وطرحها على جميع شركات السويس بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس وهيئة قناة السويس للمشاركة الحقيقية والجادة مع الدولة فى تطوير هذا الصرح الطبى وتعظيم دور المشاركة بين جميع الهيئات للارتقاء بالدولة المصرية وجميع أجهزتها الخدمية.