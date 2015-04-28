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ارتفاع كميات توريد القمح بالقليوبية لـ40 ألف طن

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ارتفاع كميات توريد القمح بالقليوبية لـ40 ألف طن ارتفاع كميات توريد القمح بالقليوبية لـ40 ألف طن
أكد جمال السيد وكيل مديرية بالقليوبية، أن كميات القمح التى تم توريدها حتى اليوم الثلاثاء، وصلت إلى 40 ألف طن، وتم فحصها للتأكد من خلوها من الشوائب والعيوب والحشرات، وعدم خلطها بقمح من الموسم السابق أو قمح مستورد.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المشكلة لم ترصد أى مشكلات حتى الآن فى عملية التوريد الذى يتم بمعدلات جيدة من خلال 13 شونة و3 صوامع صالحة للتخزين وبالجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.
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مصر 365

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