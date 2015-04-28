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5 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر

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5 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر 5 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر
مرض السكر من أكثر الأمراض شيوعًا بين المصريين، فهو لا يفرق بين الكبير والصغير، حيث أصبحت كل الأعمار مهددة بالإصابة نظرًا لعوامل متعددة أهمها انتشار السمنة وقلة الحركة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر بكلية الطب قصر العينى جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، إلى أنه مع تقدم المجتمع والتعرف على عادات غذائية مختلفة، أصبحنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة وخاصة مرض السكر.

وتتابع د. إيناس، أن التعود على الأطعمة السريعة المشبعة بالدهون وتجنب تناول الأطعمة الصحية كالخضراوات والفواكه من أهم أسباب الإصابة بمرض السكر والذى أصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.


>1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
>2- الحفاظ على وزنك وتجنب الزيادة فى الوزن.
>3- التقليل من تناول الحلويات والمشروبات الغازية.
>4- الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والسريعة.
> 5- ممارسة الرياضة على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًا.
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