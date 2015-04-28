مباحث التموين: ضبط 11 طن أسماك مملحة ورنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملاث مكثفة على الأسواق بمناطق الجيزه وشبرا الخيمة والمرج لمنع تداول أى منتجات فاسدة بالأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة والطازة الفاسدة قبل بيعها للمواطنين، حيث تم التحفظ على ١١ طن أسماك مجمدة ومملحة وطازة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إبلاغ النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن لجان الإدارة منتشرة حاليا فى مختلف المحافظات لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع تداول أى منتجات فاسدة.

ولفت إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق المواطنين.