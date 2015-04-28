إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى أسيوط

أصيب 3 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر ارتطام سيارة بعمود إنارة بقرية الزاوية بمركز أسيوط أثناء تفادى قائدها لـ"حمار" مر فى عرض الطريق.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أسيوط الغنايم ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قدوم السيارة (11486) ملاكى أسيوط قيادة (ممدوح محمد أبو اليسر) 40 سنة، موجه بالتربية والتعليم ومقيم عزبة الشيخ عبد الفتاح، متوجهاً إلى عمله، مر "حمار" سريعاً من أمام السيارة، وحاول قائد السيارة تفاديه، ولكن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة وارتطم بأحد أعمدة الإنارة بالطريق واقتلعه وأصيب اثنان آخران من المواطنين تصادف وجودهم بالطريق وإصابة قائد السيارة .

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط للعلاج اللازم، وانتقل رئيس نقطة درنكة لمكان الحادث وتحرير المحضر اللازم ورفع أثار الحادث من الطريق، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .