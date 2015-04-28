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القبض على متهم أوثق مأمور ضرائب بالحبال وقتله داخل شقة بفيصل

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القبض على متهم أوثق مأمور ضرائب بالحبال وقتله داخل شقة بفيصل القبض على متهم أوثق مأمور ضرائب بالحبال وقتله داخل شقة بفيصل
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على متهم قتل مأمور ضرائب بفيصل، واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع متهم آخر هارب بسبب خلافات قديمة بينه والقتيل.

وكان العميد عصام العمارى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا من الاهالى بالعثور على جثة مواطن مقتولًا داخل شقة بأول شارع فيصل ـ دائرة قسم بولاق الدكرور، فانتقل الرائدان محمد الجوهرى وايمن سكرى معاونا المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجناة أوثقوا القتيل بالحبال ثم تخلصوا منه بالة حادلة على الرأس.

وتوصلت أجهزة الأمن باشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث إلى هوية المتهمين، وتم القبض على أحدهما واعترف بارتكابه للجريمة، وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.


>- مصرع مأمور ضرائب فى ظروف غامضة بمنطقة فيصل
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