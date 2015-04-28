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شرطة الكهرباء تضبط 6986 قضية سرقة تيار وتنفذ 526 حكما خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط 6986 قضية سرقة تيار وتنفذ 526 حكما خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 6986 قضية سرقة تيار وتنفذ 526 حكما خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 6986 قضية سرقة تيار كهربائى، و31 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 6381 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 30 مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 526 جنحة حبس.

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مصر 365