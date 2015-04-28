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تأجيل دعوى بطلان تعيين شيخ الطريقة الصوفية الأحمدية لـ16 يونيو المقبل

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تأجيل دعوى بطلان تعيين شيخ الطريقة الصوفية الأحمدية لـ16 يونيو المقبل تأجيل دعوى بطلان تعيين شيخ الطريقة الصوفية الأحمدية لـ16 يونيو المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود السيد محمد حسن شمس الدين، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار تعيين محمد عصام الدين شيخ الطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية لجلسة ١٦ يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وطلب محامى الطاعن من المحكمة خلال جلسة اليوم الثلاثاء التصريح له باستخراج شهادة من الطرق الصوفية تفيد عما إذا كان هناك قرار صادر بتعيين المطعون ضده شيخاً للطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية من عدمه.

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