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وصول محمد فهمى و6 آخرين لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بـ"خلية الماريوت"

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وصول محمد فهمى و6 آخرين لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بـ"خلية الماريوت" وصول محمد فهمى و6 آخرين لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بـ"خلية الماريوت"
وصل منذ قليل، كل من، محمد فهمى صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة، إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وكانت هيئة المحكمة قد أمرت بتأجيل نظر جلسة محاكمتهم لليوم، وكلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد تسليم المتهم الأسترالى إلى بلاده، وإحضار كشف رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين عما إذا كان المتهمون مرخصا لهم العمل وإذا كانت التراخيص خارج جمهورية العربية أو كان محظورا عليهم ذلك.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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مصر 365

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