تأجيل دعوى تطالب برفع اسم مواطن من قوائم المسجلين بوزارة الداخلية لـ٢يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من حازم ثابت الطموهى والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسم الطاعن من قوائم المسجلين بالحاسب الآلى والأمن العام لوزارة الداخلية، لجلسة ٢ يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٠٢٤٣ لسنة ٦٩ ق، وزير الداخلية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن مسجل فى القضايا رقم ١٨٠٩ لسنة ١٩٩٣، ١٢٨١ لسنة ١٩٩١، ٨٧٨ لسنة ١٩٩٠ جنح الحوامدية، مطالبا بالتعويض المادى بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.