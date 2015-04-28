سقوط 159 متهما هاربين من أحكام متنوعة وضبط أسلحة ومخدرات بالجيزة

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، ( 4 ) قطع سلاح نارى و( 52 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و( 12 ) قضية مخدرات بمضبوطات و( 6 ) قطع سلاح أبيض و( 6 ) محكوم عليهم فى أحكام الجنايات و( 129 ) محكوما عليهم فى أحكام الحبس و( 20 ) محكوما عليهم فى غرامات و( 10 ) محكوم عليهم فى مخالفات من خلال حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواءان طارق نصر مدير أمن الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الأمنية والانضباطية التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين.

ـ القبض على 22 إخوانيا وضبط أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية بالجيزة