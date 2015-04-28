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مندوب اليمن بالأمم المتحدة : بن عمر كان يساوم الحوثيين فى غرف مغلقة

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مندوب اليمن بالأمم المتحدة : بن عمر كان يساوم الحوثيين فى غرف مغلقة مندوب اليمن بالأمم المتحدة : بن عمر كان يساوم الحوثيين فى غرف مغلقة
قال مندوب اليمن فى الأمم المتحدة خالد اليمانى، إن اليمنيين كانوا يتوقعون أن يكون جمال بن عمر المبعوث الدولى السابق إلى اليمن، أكثر موضوعية وتوازنا فى تصريحاته ، وذلك ردا على حديث بن عمر لصحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا، الذى قال فيه إنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اتفاق بين الأطراف فى اليمن لولا عملية "عاصفة الحزم ".

كما تساءل اليمانى فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) أوردته اليوم الثلاثاء : هل يصح أن يتحدث بن عمر عن مجلس رئاسى فى وجود رئيس للجمهورية، وهل هو من يسمى الرؤساء فى اليمن ؟".

واتهم اليمانى ، بن عمر "مجددا" بمحاولة شرعنة انقلاب الحوثيين، وقال إن ما تحدث عنه بن عمر من اتفاقات ما هى إلا مساومات كان يجريها فى الغرف المغلقة مع الحوثيين ، وكانت مرفوضة ومنبوذة من كل المشاركين فى المفاوضات.
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