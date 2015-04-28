حريق ضخم فى سوق كبرى بالعاصمة التونسية

شب حريق ضخم بسوق كبرى بالعاصمة التونسية اليوم الثلاثاء أتى على عدد من المحلات، وذكرت تقارير اعلامية صباح اليوم أن الحريق اندلع فى حدود 30 .7 بالتوقيت المحلى بسوق المنصف باى وهو أكبر سوق فى العاصمة لبيع المواد الالكترونية والملابس والتجهيزات.

ووصلت فرق الحماية المدنية صباحا وهى تحاول السيطرة على الحريق الذى أتلف العشرات من المحلات التجارية والتجهيزات وسط توقعات بخسائر كبرى ،ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، وسبق ان تعرض السوق الى حريق هائل عام 2012 أتلف اكثر من 300 نقطة بيع.