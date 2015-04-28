أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفاة فلسطينى متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير

Google+ Print
وفاة فلسطينى متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير وفاة فلسطينى متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن وفاة فلسطينى من نابلس فى الضفة الغربية متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1).

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى لها أن المريض البالغ /46 عاما/ أعلن وفاته فى أحد المستشفيات الإسرائيلية خلال تلقيه العلاج عقب إصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير.

وهذه حالة الوفاة السابعة بسبب فيروس أنفلونزا الخنازير منذ مطلع العام الجارى فيما بلغ عدد حالات الإصابة 123 حالة جميعها فى الضفة الغربية بحسب الوزارة، ونقلت الوزارة عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أنه بدأ التعامل هذا العام مع أنفلونزا الخنازير مثل أى أنفلونزا عادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365