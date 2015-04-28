وفاة فلسطينى متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن وفاة فلسطينى من نابلس فى الضفة الغربية متأثرا بإصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1).

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى لها أن المريض البالغ /46 عاما/ أعلن وفاته فى أحد المستشفيات الإسرائيلية خلال تلقيه العلاج عقب إصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير.

وهذه حالة الوفاة السابعة بسبب فيروس أنفلونزا الخنازير منذ مطلع العام الجارى فيما بلغ عدد حالات الإصابة 123 حالة جميعها فى الضفة الغربية بحسب الوزارة، ونقلت الوزارة عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أنه بدأ التعامل هذا العام مع أنفلونزا الخنازير مثل أى أنفلونزا عادية.