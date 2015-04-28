أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قيادى سودانى:البشير يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان 2 يونيو القادم

Google+ Print
قيادى سودانى:البشير يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان 2 يونيو القادم قيادى سودانى:البشير يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان 2 يونيو القادم
قال القيادى البارز فى حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان محمد حسن الأمين، أن الرئيس عمر البشير، سيؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس الوطنى فى الثانى من يونيو القادم، بعد يوم من انعقاد دورة البرلمان الجديدة.

وأوضح الأمين- فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الحالى للبلاد تنتهى دورته بصفه رسمية فى الرابع والعشرين من مايو المقبل، ودورة ورئيس الجمهورية تنتهى فى السابع والعشرين من ذات الشهر، ورأى الأمين-فى هذا الصدد- أن تلك الإجراءات تشكل مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومن خيار الشعب السودانى.

وفى سياق متصل، بدأت دوائر المحاكم السودانية المختصة، اعتبارا من اليوم فى تلقى الطعون على نتائج الانتخابات العامة بالبلاد، من ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين ولمدة أسبوع.

وتقوم المحكمة المختصة بالنظر فى تلك الطعون فى غضون أسبوعين من تقديمها، وستعلن مفوضية الانتخابات نتائج قرارات المحكمة بشأن تلك الطعون -إن وجدت- فى 19 من مايو المقبل.

كما بدأ اليوم فتح باب التقدم لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الولايات السودانية، لاختيار 3 ممثلين لكل ولاية، وسيتم نشر الكشف النهائى للأسماء المرشحة لمجلس الولايات فى 12 مايو المقبل، وستعتمد المفوضية نتيجة انتخابات مجلس الولايات فى 20 من الشهر نفسه.

كان رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم، قد أكد أن اكتمال مجلس الولايات يتم بتكوين الهيئة التشريعية للبلاد والتى تعد ضرورية لبدء الدورة الجديدة لرئيس الجمهورية المنتخب لدورة جديدة، حيث يلزم أن يؤدى الرئيس القسم أمام الهيئة التشريعية المكونة من المجلس الوطنى ومجلس الولايات السودانية.

تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات بالسودان أعلنت أمس فوز مرشح حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالبلاد عمر البشير، بدورة رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2020، كما أعلنت نتائج انتخابات المجالس التشريعية والولائية، والتى حصد مرشحو الحزب الحاكم خلاله غالبية المقاعد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه