قيادى سودانى:البشير يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان 2 يونيو القادم

قال القيادى البارز فى حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان محمد حسن الأمين، أن الرئيس المنتخب عمر البشير، سيؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس الوطنى فى الثانى من يونيو القادم، بعد يوم من انعقاد دورة البرلمان الجديدة.

وأوضح الأمين- فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الحالى للبلاد تنتهى دورته بصفه رسمية فى الرابع والعشرين من مايو المقبل، ودورة ورئيس الجمهورية تنتهى فى السابع والعشرين من ذات الشهر، ورأى الأمين-فى هذا الصدد- أن تلك الإجراءات تشكل مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومن خيار الشعب السودانى.

وفى سياق متصل، بدأت دوائر المحاكم السودانية المختصة، اعتبارا من اليوم فى تلقى الطعون على نتائج الانتخابات العامة بالبلاد، من ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين ولمدة أسبوع.

وتقوم المحكمة المختصة بالنظر فى تلك الطعون فى غضون أسبوعين من تقديمها، وستعلن مفوضية الانتخابات نتائج قرارات المحكمة بشأن تلك الطعون -إن وجدت- فى 19 من مايو المقبل.

كما بدأ اليوم فتح باب التقدم لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الولايات السودانية، لاختيار 3 ممثلين لكل ولاية، وسيتم نشر الكشف النهائى للأسماء المرشحة لمجلس الولايات فى 12 مايو المقبل، وستعتمد المفوضية نتيجة انتخابات مجلس الولايات فى 20 من الشهر نفسه.

كان رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم، قد أكد أن اكتمال مجلس الولايات يتم بتكوين الهيئة التشريعية للبلاد والتى تعد ضرورية لبدء الدورة الجديدة لرئيس الجمهورية المنتخب لدورة جديدة، حيث يلزم أن يؤدى الرئيس القسم أمام الهيئة التشريعية المكونة من المجلس الوطنى ومجلس الولايات السودانية.

تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات بالسودان أعلنت أمس فوز مرشح حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالبلاد عمر البشير، بدورة رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2020، كما أعلنت نتائج انتخابات المجالس التشريعية والولائية، والتى حصد مرشحو الحزب الحاكم خلاله غالبية المقاعد.

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