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النيابة تخطر محكمة خلية الماريوت باعتماد محمد فهمى وباهر مراسلين أجانب

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النيابة تخطر محكمة خلية الماريوت باعتماد محمد فهمى وباهر مراسلين أجانب النيابة تخطر محكمة خلية الماريوت باعتماد محمد فهمى وباهر مراسلين أجانب
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خليةالماريوت".

تعٌقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، بمعهد أمناء الشرطة، وقالت هيئة المحكمة إن النيابة العامة سلمتها كشفاً رسمياً من الهيئة العامة للاستعلامات، يفيد باعتماد كل من الصحفى محمد فهمى بتليفزيون السى أن إن، وباهر محمد بالتليفزيون اليابانى، كما أن الهيئة أكدت عدم اعتماد باقى مراسلى الجزيرة المتهمين فى القضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


>- اليوم.. إعادة محاكمة صحفى ومراسلى الجزيرة المتهمين بـ"خلية الماريوت"
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