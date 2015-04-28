بدء إعادة محاكمة المتهمين في «خلية الماريوت»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الماريوت”.

وأوضحت المحكمة أنها تسلمت خطابي الهيئة العامة للاستعلامات وكذلك نقابة الصحفيين، بشأن اعتماد الصحفيين المتهمين بالقضية، واذا ما كان مرخصًا لهم بالعمل فى مجال الصحافة من قبل.

وبحسب الخطابين فقد أشارت المحكمة ان نقابة الصحفيين قد أكدت ان المتهمين الوارد اسمائهم بالقضية غير صحفيين وغير مقيدين بجداول النقابة، وبالتالى ليسوا معتمدين بشكلٍ قانونى من النقابة.

فيما أشار خطاب الهيئة العامة للإستعلامات الى عدم حصول أى متهم بالقضية على أى تصريح رسمى منها بالعمل، فيما عدا كلًا من: محمد فاضل فهمى والذى تحصل على تصريح لمدة ثلاثة أشهر فى عام 2013 عبر شبكة قنوات “cnn ” ، وهو الوضع ذاته الذى يتفق مع المتهم باهر محمد حازم والذى تم اعتماد لدى التلفزيون اليابانى أواخر 2013 .

فى ذات السياق تسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية والذى يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الإسترالى بيتر جريستى الى بلاده لتنفيذ باقى مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذى يتفق مع ذلك الشأن.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.