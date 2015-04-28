أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العثور على جثث 4 إعلاميين بقناة فضائية ليبية بعد اختطافهم فى أغسطس

Google+ Print
العثور على جثث 4 إعلاميين بقناة فضائية ليبية بعد اختطافهم فى أغسطس العثور على جثث 4 إعلاميين بقناة فضائية ليبية بعد اختطافهم فى أغسطس
عثرت السلطات الليبية على جثث أربعة من الإعلاميين الليبيين العاملين بقناة "برقة الفضائية" جنوبى الجبل الأخضر بالقرب من مدينة البيضاء، بعد اختطافهم أغسطس الماضى من قبل إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة بالقرب من مدينة درنه.

ونعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومصلحة الآثار الليبية- فى بيان لها اليوم- الإعلاميين الأربعة وتقدمت بالتعازى إلى أسرهم.

وأكدت الهيئة، عزمها على مواصلة المشوار الإعلامى فى التصدى لهؤلاء الشرذمة التى تحاول مرارا وتكرارا منع الكلمة الحرة باستهدافها للصحفيين والإعلاميين.

واستنكرت الهيئة هذا العمل الإرهابى الجبان والذى لا يقوم به إلا المجرمين والقتلة، مؤكدة عزمها على مواصلة الدعم الإعلامى لبناء دولة القانون بمؤسساته الأمنية المتمثلة فى الجيش والشرطة والخالية من كل مظاهر الإرهاب وأفعاله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365