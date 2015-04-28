العثور على جثث 4 إعلاميين بقناة فضائية ليبية بعد اختطافهم فى أغسطس

عثرت السلطات الليبية على جثث أربعة من الإعلاميين الليبيين العاملين بقناة "برقة الفضائية" جنوبى الجبل الأخضر بالقرب من مدينة البيضاء، بعد اختطافهم أغسطس الماضى من قبل إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة بالقرب من مدينة درنه.

ونعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومصلحة الآثار الليبية- فى بيان لها اليوم- الإعلاميين الأربعة وتقدمت بالتعازى إلى أسرهم.

وأكدت الهيئة، عزمها على مواصلة المشوار الإعلامى فى التصدى لهؤلاء الشرذمة التى تحاول مرارا وتكرارا منع الكلمة الحرة باستهدافها للصحفيين والإعلاميين.

واستنكرت الهيئة هذا العمل الإرهابى الجبان والذى لا يقوم به إلا المجرمين والقتلة، مؤكدة عزمها على مواصلة الدعم الإعلامى لبناء دولة القانون بمؤسساته الأمنية المتمثلة فى الجيش والشرطة والخالية من كل مظاهر الإرهاب وأفعاله.