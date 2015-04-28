"الإسكان" تسمح للفائزين بوحدات "دار مصر" تعديل رغباتهم فى ٤ مدن جديدة

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السماح للفائزين بوحدات سكنية بالقرعة العلنية، فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بتعديل تخصيص الوحدة السكنية السابق تخصيصها إلى وحدة أخرى، بمساحة أقل أو أكثر من الوحدات المتاحة، وذلك بناء على رغبات بعض الفائزين الذين تقدموا بطلبات لذلك.

وقال المهندس خالد محمود، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه تقرر الموافقة على التعديل فى ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة، وللراغبين فى التعديل التقدم لاستيفاء استمارة تعديل الرغبة لدى فرع بنك التعمير والإسكان بالمدينة المخصص بها الوحدة، وذلك حتى ٧ مايو المقبل، مشيرا إلى أن المدن المتاح فيها هذا الأمر ٤ مدن هى، ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات.

وأضاف المهندس خالد محمود فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الفائزين تقدموا بطلبات لاستبدال وحداتهم بمساحات أكبر، وآخرين تقدموا لاستبدالها بمساحات أقل، وفقا لإمكاناتهم، وتمت الموافقة لهذه الرغبات، دعما للفائزين".

وأشار محمود إلى أنه سيتم تعديل الرغبات وفقا لعدة شروط، وهى عدم سحب المبلغ المدفوع لإثبات جدية الحجز، واستيفاء استمارة الرغبة فى التعديل والمتاحة لدى فرع البنك بالمدينة المخصص بها الوحدة، إضافة إلى أنه يتم تحديد رغبة واحدة على أن تكون بالمدينة نفسها، والتعديل لمساحة أقل أو أكبر من مساحة الوحدة السابق تخصيصها، ويتم سحب استمارة التعديل بموجب إيصال السداد لجدية الحجز، ويتم استيفاؤها وتقديمها مرفقا بها صورة إيصال السداد وصورة بطاقة الرقم القومى وتعديل الرغبة شخصيا من المتقدم للحجز.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن نماذج ومساحات الوحدات المتاحة معروضة لدى فرع البنك المختص بالمدينة وأنه سيتم استبعاد أية رغبات مخالفة لشروط التعديل الموضحة، أو لا تنطبق عليها هذه الشروط، لافتا إلى أنه حال زيادة الرغبات على الوحدات المتاحة، سيتم عمل قرعة إلكترونية لتخصيص الوحدات وإعلانها على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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