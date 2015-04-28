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تشغيل حركة الخط الثالث للمترو جزئيا..وتواصل رفع أنقاض قطار العباسية

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تشغيل حركة الخط الثالث للمترو جزئيا..وتواصل رفع أنقاض قطار العباسية تشغيل حركة الخط الثالث للمترو جزئيا..وتواصل رفع أنقاض قطار العباسية
أكد مصدر مسئول بشركة المترو، تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو جزئيا صباح اليوم الثلاثاء، من العتبة حتى محطة عبده باشا، ومن محطة أرض المعارض حتى الأهرام بمصر الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن حركة القطارات ما زالت متوقفة فى محطة العباسية مع مواصلة الفنيين أعمال إصلاح آثار تصادم قطار العباسية ورفع الحطام المتبقى من القطار.
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