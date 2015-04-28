إحالة حارس صدام حسين إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قيادة شبكة دعارة

أحال أحمد الموجى، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار عمرو عوض مدير النيابة ضابط عراقى سابق، بالحرس الشخصى لصدام حسين، وساقطتين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة بالزمالك.

كانت مباحث الآداب بالقاهرة، ألقت القبض على شبكة دعارة يقودها ضابط سابق بالحرس الجمهورى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وكانت البداية عندما وردت معلومات، تفيد تردد فتاتين على إحدى الفنادق الشهيرة بالزمالك لممارسة الجنس مع راغبى المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للتأكد من صحة المعلومات، وتبين قيام "صباحى.ع"، ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى بقيادة شبكة لممارسة أعمال الرذيلة مع رجال الأعمال داخل الفندق.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط الإدارة من ضبط "ياسمين.ج"، و "صباح. ا"، أثناء ممارستهم أعمال الرذيلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيام ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى باستقطاب راغبى المتعة الجنسية على المبالغ المالية، كما اعترفوا بممارسة أعمال الرذيلة داخل غرفة بأحد فنادق الزمالك مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

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