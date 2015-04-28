التنمية المحلية:فرق عمل ميدانية لمتابعة "مشروعك"فى محافظات الدلتا والقناة

كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن بتشكيل فرق عمل ميدانية للمرور على مقرات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وذلك للتأكد من جاهزية المقرات فى هذه المحافظات وتجهيز وحدة تراخيص ملحقة بكل مقر وانتظام تواجد مندوبى البنوك، لافتا إلى قيام فرق من القطاع بالمرور خلال الأسبوعين الماضيين على مقرات المشروع فى محافظات المرحلة الأولى بالصعيد.

وأضاف اللواء عادل لبيب، فى بيان له اليوم، أن الندوات التى عقدتها المحافظات كان لها أثر إيجابى فى زيادة الطلبات المقدمة للمشروع، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بتوفير لوحات إرشادية فى كل مقر بتوقيتات العمل للعاملين بالإدارة المحلية ومندوبى البنوك، كما تم تجهيز مداخل المقرات بما يناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل دخولهم وخروجهم إضافة إلى أنه تم التأكد من اختيار موظفى المحليات من الشباب وأن يكون من بينهم سيدة على الأقل خاصة فى المجتمعات القبلية لتسهيل التعامل مع السيدات فى هذه المجتمعات.