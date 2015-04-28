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وزير خارجية الإمارات يقبل رأس شيخ الأزهر بمنتدى "تعزيز السلم"

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وزير خارجية الإمارات يقبل رأس شيخ الأزهر بمنتدى "تعزيز السلم" وزير خارجية الإمارات يقبل رأس شيخ الأزهر بمنتدى "تعزيز السلم"
قبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، رأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عقب إلقاء كلمتِه الافتتاحية بمُنتدى تعزيزِ السِّلم فى المُجتمعاتِ المُسْلِمَة بالإمارات، والذى يعقد تحت رعاية وزير خارجية الإمارات، حيث دعا عبدالله بن زايد، لشيخ الأزهر، أن يبقيه الله لخدمة الإسلام والمسلمين.

وكان شيخ الأزهر قد أعرب فى كلمته اليوم بافتتاح المنتدى عن تقديره لِدَولَة الإمَارات العَرَبيَّة المُتَّحِدة: حُكومةً راشِدة، وشَعبًا نبيلًا؛ لرعايتها الكَريمة لِهَذا المُنتَدى، وحرصها المشكور على انعقاده كُل عام، مضيفا نحْنُ فى أشدّ الحاجَة إلى مراجعةٍ أمينةٍ وقراءةٍ نقديَّةٍ لبعض المفاهيم فى تراثنا الإسلامى وبيانها للنَّاشِئة فى مُقرَّراتٍ دِراسِيَّةٍ جادَّةٍ تُسهم فى تحصينهم مِن الجماعات المُسلَّحة.
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