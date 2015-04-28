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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير بفوزه في الانتخابات الرئاسية رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى فخامة عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتمنياته للرئيس البشير دوام التوفيق والسداد وللشعب السوداني الشقيق التقدم والازدهار..مؤكدا سموه الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عمر حسن البشير.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة الرئيس السوداني بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

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