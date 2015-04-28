محافظ الوادي الجديد يلتقي بمزارعي المحافظة

التقى اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ببعض من مزارعي الوادي الجديد بحضور مديري عام الزراعة والري وبعض من التنفيذيين المعنيين بالموضوع بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام المحافظ بالوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه مزارعي الوادي الجديد وايجاد حلول فورية لها وذلك حرصا على مزراعي المحافظة لتحقيق أعلى عائد على المحافظة والمزارع .

وأثنى المحافظ على المزارع ودوره فى إثراء التنمية الحقيقية على أرض المحافظة مطالبا المزارعين ببذل المذيد من الجهد للإرتقاء بالزراعة ومضاعفة الانتاج بالمحافظة.

وناقش المحافظ مع المزارعين بعض من مشاكلهم منها كيفية تسويق محصول البلح وتسعيرة وتلافى أعطال الأبار والقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية.