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وصول قيادات الإخوان المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى أكاديمية الشرطة

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وصول قيادات الإخوان المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى أكاديمية الشرطة وصول قيادات الإخوان المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى أكاديمية الشرطة

 

مرسي

وصل، صباح اليوم،  قيادات الإخوان المحبوسين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وهم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

وهناك 4 متهمين هاربين كانت المحكمة قد اصدرت قرار بسرعة ضبطهم واحضارهم وهم : كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي ( هاربة – طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

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