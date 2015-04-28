“المجتمعات العمرانية” تطرح مناقصة لنظافة محاور “القاهرة الجديدة”

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، مناقصتين، لأعمال نظافة محاور مدينة القاهرة الجديدة، بجانب مزاد بحق الانتفاع لاستغلال مساحة 4 آلاف متر مربع فى مدينة السادات، ومزايدة بالمظاريف المغلقة، لاستغلال 10 آلاف متر مربع فى مدينة أسيوط الجديدة.

وقال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيتم طرح استغلال مساحة ٤٠ ألف متر مربع، لإقامة مشروع موقف انتظار سيارات النقل الثقيل، بالمناطق الصناعية، وذلك بنظام مقابل الإنتفاع لمدة 10 سنوات بنظام المزاد العلنى .

وأشار المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصة عامة لأعمال نظافة المحاور الداخلية، وكذلك الطريق الغربى وحارة الخدمة للجهة الجنوبية، لمنطقة المستثمرين الشمالية والطرق المحيطة بها وأعمال النظافة ، بالمناطق الآتية ( الشوارع الرئيسية أمام مبنى النائب العام والطرق المؤدية إليه – الطريق الرابط بين جامعة المستقبل وصنية نادى القاهرة الجديدة ، مرورا بنادى بلاتينيوم، وحتى صنية النائب العام والشوارع الداخلية بمنطقة الأيقونة.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع، بالتوسعات جنوب شرق المدينة، لإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة بنظام مقابل الإنتفاع لمدة ٣ سنوات، وذلك بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف مالى و فنى) .

ولفت المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف، إلى أنه سيتم طرح عملية توريد معدات المعمل الخارجى بمحطة مياه الشرب بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال .

ولمعرفة المزيد عن المزايدة والمزاد العلني والمناقصتين المطروحة يرجى زيارة الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة