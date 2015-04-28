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ضبط 3 إخوان بأسوان بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفوضى

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ضبط 3 إخوان بأسوان بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفوضى ضبط 3 إخوان بأسوان بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفوضى

عنف الإخوان

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى من ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بالإنضمام لجماعة محظورة والمشاركة في المظاهرات المحرضة على العنف واثارة الفوضى.
> وضبطت القوات من  المتهم محمد حمدي محمد 18  سنة طالب ومقيم كيما – قسم ثان اسوان و المتهم سيد عبد الهادي محمد 50 سنة كيميائي بشركة كيما ومقيم عمارات السد العالي كيما وأحمد مصطفي محمد 17 سنة ومقيم منشية النوبة وقسم أول أسوان
> والمطلوب للتنفيذ في قضية انضمامه لجماعة محظورة والمحكوم علية فيها بالسجن لمدة خمس سنوات.

حرر المحضر رقم (2848) إداري قسم أول أسوان لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة

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