ضبط 3 إخوان بأسوان بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفوضى

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى من ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بالإنضمام لجماعة محظورة والمشاركة في المظاهرات المحرضة على العنف واثارة الفوضى.

> وضبطت القوات من المتهم محمد حمدي محمد 18 سنة طالب ومقيم كيما – قسم ثان اسوان و المتهم سيد عبد الهادي محمد 50 سنة كيميائي بشركة كيما ومقيم عمارات السد العالي كيما وأحمد مصطفي محمد 17 سنة ومقيم منشية النوبة وقسم أول أسوان

> والمطلوب للتنفيذ في قضية انضمامه لجماعة محظورة والمحكوم علية فيها بالسجن لمدة خمس سنوات.

حرر المحضر رقم (2848) إداري قسم أول أسوان لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة