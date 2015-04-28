والدة طالب بدمنهور تتهم عامل سروجى بإلقاء نجلها من الدور الخامس

قام سروجى سيارات بإلقاء طالب من الدور الخامس بمنشأة إفلاق مركز دمنهور فى ظروف غامضة.

تلقى اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المستشفى العام بدمنهور بوصول (ح س م ك) طالب ومقيم منشأة إفلاقة مركز دمنهور مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وجروح متهتكة بالوجه وفروة الرأس ولا يمكن استجوابه، ادعاء سقوط من أعلى.

وبسؤال والدته (خ م ف) ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، اتهمت (س ف ح) سروجى سيارات ومقيم شارع البطاط- أبو الريش دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد (2) قضية (سلاح أبيض، مخدرات) أخرهم القضية رقم 20644/2007 جنح قسم شرطة دمنهور "مخدرات" بدفعه من أعلى الطابق الخامس بعمارة ربيع "تحت الإنشاء" خلف مسجد الصحابة دائرة القسم ولم تعلل سبباً لذلك.

حضر المتهم المذكور للنيابة العامة من تلقاء نفسه، وأنكر ما نسب إليه وتحرر المحضر 6885 /2015 جنح القسم.