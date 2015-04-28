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إصابة خفير خصوصى بطلق خرطوش عن طريق الخطأ بالبحيرة

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إصابة خفير خصوصى بطلق خرطوش عن طريق الخطأ بالبحيرة إصابة خفير خصوصى بطلق خرطوش عن طريق الخطأ بالبحيرة
تلقى صباح اليوم الثلاثاء، اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول "فوزى شوقى صاوى" خفير خصوصى بمزرعة عبد السلام حشيش بمنطقة مبارك دائرة المركز مصاب بطلق خرطوش بالبطن.

وبسؤال نجل المصاب "كريم فوزى شوقى الصاوى" عامل، قرر إنه حال قيام والده بإجراء احتياطات الأمن لفرد خرطوش بحوزته خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أحدثت إصابته.

تم ضبط السلاح النارى بإرشاد الأخير فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع بداخله طلقة فارغة. وتحرر المحضر 2545/77 جنايات المركز لسنه 2015 .

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