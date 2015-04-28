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إصابة أمين شرطة بـ"الحماية المدنية" فى حريق منزل بالمنوفية

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إصابة أمين شرطة بـ"الحماية المدنية" فى حريق منزل بالمنوفية إصابة أمين شرطة بـ"الحماية المدنية" فى حريق منزل بالمنوفية
أصيب أمين شرطة بقوات الحماية المدنية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حال قيامه بإطفاء حريق فى منزل مكون من طابقين بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد محمد داود، رئيس مباحث مركز الشهداء، يفيد نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء على مساحة 90 مترا ملك مسعود محمد 60 عاما فلاح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن إصابة علاء هلال عثمان 34 عاماً، من قوات الحماية المدنية، وبسؤال مالك المنزل أرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

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مصر 365