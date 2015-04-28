سقوط ثلاثة عاطلين بـ3 لفافات بانجو فى كمين بأسوان

ألقى رجال المباحث بأسوان اليوم، القبض على ثلاثة عاطلين بحيازتهم ثلاث لفافات من مخدر البانجو، وذلك خلال أحد الأكمنة بمدينة أسوان، تحرر عن ذلك المحضر (2847) إدارى قسم أول.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط المتهم (راضى.ع) 33 سنة وبرفقته المتهم (خليل.ع) 34 سنة، والمتهم (أحمد.ج) 26 سنة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة الأول وبحيازتهم كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى (250) جراما تقريبا .

تم التحفظ على المضبوطات وجار عرض الواقعة على نيابة القسم.