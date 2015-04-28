أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط ثلاثة عاطلين بـ3 لفافات بانجو فى كمين بأسوان

Google+ Print
سقوط ثلاثة عاطلين بـ3 لفافات بانجو فى كمين بأسوان سقوط ثلاثة عاطلين بـ3 لفافات بانجو فى كمين بأسوان
ألقى رجال المباحث بأسوان اليوم، القبض على ثلاثة عاطلين بحيازتهم ثلاث لفافات من مخدر البانجو، وذلك خلال أحد الأكمنة بمدينة أسوان، تحرر عن ذلك المحضر (2847) إدارى قسم أول.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط المتهم (راضى.ع) 33 سنة وبرفقته المتهم (خليل.ع) 34 سنة، والمتهم (أحمد.ج) 26 سنة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة الأول وبحيازتهم كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى (250) جراما تقريبا .

تم التحفظ على المضبوطات وجار عرض الواقعة على نيابة القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365