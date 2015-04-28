سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى إيتاى البارود بالبحيرة

سقطت سيارة نقل من أعلى كوبرى إيتاى البارود العلوى بالبحيرة، مما أدى إلى تحطم الحاجز المعدنى بسور الكوبرى بطول 3 أمتار وتحطم عامود إنارة، فيما لم يسفر الحادث عن وفيات أو أى إصابات بشرية.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة من أعلى كوبرى إيتاى البارود العلوى دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين للواء أشرف عبد القادر مدير المباحث أنه أثناء سير سيارة نقل، قيادة عاشور ع ع، سائق ومقيم نجع العرب، ببنى سويف، سقطت من أعلى الكوبرى المشار إليه.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى لاصطدام السيارة النقل بالسور الحديدى للكوبرى، وسقوطها أسفل الكوبرى دون حدوث أى إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8982/2015 جنح المركز.