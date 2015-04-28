أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة بالمنوفية

Google+ Print
ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة بالمنوفية ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون من ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة من حظيرة ماشية ملك طيار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد بضبط سيارة نقل حمراء اللون تحمل رقم (م ر ب 3845) قيادة مغاورى عبد الفتاح مغاورى 30 عاما مقيم بوهة شطانوف أثناء سيرها بقرية الخور وبها 3 رؤوس ماشية حصيلة سرقة من حظيرة محمود رجب فتح الله 46 سنة طيار بشركة للطيران.

وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه واتهم السائق بسرقة ماشية من حظيرته بمساعدة آخرين وفروا هاربين، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14055 جنح مركز أشمون وجار العرض على النيابة وضبط الجناة الهاربين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"