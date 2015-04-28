ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون من ضبط سيارة بها 3 رؤوس ماشية مسروقة من حظيرة ماشية ملك طيار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد بضبط سيارة نقل حمراء اللون تحمل رقم (م ر ب 3845) قيادة مغاورى عبد الفتاح مغاورى 30 عاما مقيم بوهة شطانوف أثناء سيرها بقرية الخور وبها 3 رؤوس ماشية حصيلة سرقة من حظيرة محمود رجب فتح الله 46 سنة طيار بشركة مصر للطيران.

وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه واتهم السائق بسرقة ماشية من حظيرته بمساعدة آخرين وفروا هاربين، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14055 جنح مركز أشمون وجار العرض على النيابة وضبط الجناة الهاربين.