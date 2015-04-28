ضبط 3 مسجلين وبحوزتهم بندقية آلية و2 فرد خرطوش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات من ضبط 3 مسجلين خطر وبحوزتهم بندقية آلية، و2 فرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من ضبط كل من أحمد معوض 31 عاما عاطل ومقيم قرية عدنان وبحوزته بندقية آلية، حسن غلاب 38 عاما مسجل خطر سرقات عامة وبحوزته فرد خرطوش، سيد خطاب وبحوزته فرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.