ضبط 3 مسجلين وبحوزتهم بندقية آلية و2 فرد خرطوش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات من ضبط 3 مسجلين خطر وبحوزتهم بندقية آلية، و2 فرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من ضبط كل من أحمد معوض 31 عاما عاطل ومقيم قرية عدنان وبحوزته بندقية آلية، حسن غلاب 38 عاما مسجل خطر سرقات عامة وبحوزته فرد خرطوش، سيد خطاب وبحوزته فرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.