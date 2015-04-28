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ضبط 5 مطلوبين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية

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ضبط 5 مطلوبين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية ضبط 5 مطلوبين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية
شن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد شريف عبد الحميد حملة أمنية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم أول العامرية.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "حسين ا ع" 40 سنة موظف بنيابة العامرية مقيم دائرة القسم، و"طارق م ع" 41 سنة عامل بمديرية أوقاف الإسكندرية مقيم دائرة القسم، و"محمد ا ض" 40 سنة ميكانيكى بهيئة النقل العام، مقيم دائرة القسم، و"محمود ف س ن" 58 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم، و"محمود م م" 45 سنة حداد مقيم دائرة القسم.

المتهمون مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية جنح الدخيلة "تظاهر وتحريض على العنف"، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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