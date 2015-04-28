غدا.. افتتاح 3 مراكز لخدمة مواطنين ومستثمرين بتكلفة 3 ملايين جنيه بسوهاج

يفتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والمهندس أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى نائبا عن الوزير، غدا الأربعاء، مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بمراكز ومدن طما والمراغة ودار السلام بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه تقريبا.

يأتى هذا التطوير ضمن أهداف برنامج تطوير الخدمات الحكومية "مشروعات تطوير المحليات" بالوزارة التى تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته فى التطوير وتحقيق أهداف الثورة.

صرح بذلك العميد حسام حنفى مدير تطوير مشروع المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأشار مدير تطوير مشروع المحليات أن تطوير مراكز خدمة المواطنين شمل تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل الزمن فى الحصول عليها، بالإضافة إلى تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائيا ليتلاءم مع احتياجات مقدم ومتلقى الخدمة على حد سواء، وانطلاقا من أن إتاحة بيئة ملائمة لمقدمى الخدمة ييسر عليهم أداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة، وكذلك وجود أماكن انتظار مناسبة لطالبى الخدمة وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقا لنوع الخدمة، وذلك تطبيقا لمعايير جودة الخدمات الحكومية.

وأوضح مدير تطوير مشروع المحليات أن تلك المراكز تتميز بمجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة، ما يوفر السرعة والكفاءة العالية فى تقديم الخدمة، وعلى استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء مع إتاحة استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، ما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.

وأكد مدير تطوير مشروع المحليات أنه تمت إعادة تطوير المراكز إنشائيا وتطبيق معايير الجودة للخدمات الحكومية لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين، ما ييسر عليهم أداء عملهم بفاعلية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبى الخدمة مزودة بأجهزة تكييف وشاشة بلازما يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوب لخدمات الأحياء، كما يوجد بالمركز لوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.

كما أنه سيتم إطلاق بوابة محافظة سوهاج "www.sohag.gov.eg" لإقامة حلقة اتصال نشطة ومستمرة بين أجهزة الإدارة المحلية والموطنين.

وبذلك يصبح عدد المراكز بمحافظة سوهاج التى تقدم خدمات للمواطنين بصورة حضارية 6 مراكز حتى الآن من إجمالى 14 مركز جارى العمل على تطويرها، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل، وجار حاليا دراسة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى دورات عمل ديوان عام المحافظة والأحياء التابعة لها.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "برنامج تطوير الخدمات الحكومية" قد قامت بتطوير 134 مركز خدمة مواطنين، وجارى العمل فى 16 مركز خدمة مواطنين ليصبح الإجمالى النهائى بنهاية عام 2014/2015 عدد 150 مركز مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 24 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجارى العمل فى عدد 4 مدن.