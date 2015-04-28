موظفى أوقاف طنطا يخاطبون رئيس الهيئة لتعديل أحوالهم المالية

أرسل موظفو منطقة أوقاف طنطا التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مذكرة إلى الدكتور على الفرماوى، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، تم التوقيع عليها بشكل جماعى طالب فيها الموظفون بتعديل أحوالهم الاقتصادية رواتب وبدالات.

وطالب الموظفون فى مذكرة حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة فى جانب الأجور بالأوقاف، واستعرضت المذكرة مفردات مرتب موظفى الهيئة بالتفصيل لبيان قلة الراتب الأساسى والحوافز والبدلات التى طالبوا بتغييرها.

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