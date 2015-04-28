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%30 زيادة في أعداد عمرة رمضان ونقل 167 ألف معتمرًا في رجب وشعبان

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%30 زيادة في أعداد عمرة رمضان ونقل 167 ألف معتمرًا في رجب وشعبان %30 زيادة في أعداد عمرة رمضان ونقل 167 ألف معتمرًا في رجب وشعبان

 

أرشيفية

صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن تقوم الشركة بطرح سعه مقعدية تزيد بنسبة 30% عن الأعداد التي تم نقلها في العام الماضي استعدادًا لموسم عمرة شهر رمضان الكريم هذا العام وتحديداً في الفتره من 16 يونيو الموافق 29 شعبان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك الموافق 7 يوليو القادم ، وذلك لإستيعاب كافة الطلبات المقدمة من منظمي رحلات العمرة من الجهات المختلفة.

وقال تقرر طرح سعة مقعدية تصل إلى نحو 87 ألف مقعداً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، والتي طرحت الشركة خلالها نحو 64 ألف مقعداً.

وعن عمرة شهر رجب الجاري أكد رئيس الشركة القابضة انه من المقرر قيام الشركة بنقل ما يقرب من 72 ألف معتمراً بمعدل 50 ألف معتمر إلى جدة و22 ألف معتمر إلى المدينة المنورة ، كما أنه من المقرر أن تنقل الشركة خلال شهر شعبان في الفترة من 19 مايو وحتى 15 يونيو ما يقرب من 95 ألف معتمر بمعدل 70 ألف إلى جدة و25 ألف معتمر إلى المدينة المنورة.

وأشار الحفني الي انه من المخطط أن تزيد السعة المقعدية أيضا على رحلات الشركة خلال موسم حج هذا العام بنحو 5% عن العام الماضي أي نحو 49 ألف مقعداً مقارنة بـ46 ألف مقعداً تم طرحها في موسم الحج الماضي.

من جانبه صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية أن الشركة قامت بإرسال جداول التشغيل والأعداد المقترح نقلها خلال موسم عمرة رمضان والحج لهذا العام إلى سلطات الطيران المدني السعودي لإستخراج التصاريح اللازمة للتشغيل والأعداد المقترحة وفي انتظار الموافقات لإعداد جداول التشغيل النهائية وهو الإجراء الذي تقوم به جميع شركات الطيران العاملة في هذين الموسمين .

وأضاف النحاس أنه بالنسبة ﻷسعار العمرة تم طرح الأسعار بدون أي زيادة عن ما تم طرحه في العام الماضي فضلاً عن وجود شريحة أقل فيما عدا أيام الذروة فقط والتي قد تشهد زياده طفيفة في الأسعار .
> فيما يتعلق بأسعار الحج فقد تم تحديد أسعار حج القرعة والجمعيات بزيادة طفيفة لا تتعدى 5% من أسعار العام الماضي، أما عن أسعار الحج السياحي فإنه يتم تحديدها طبقًا للفترات البينية وأيام ذروة التشغيل نتيجة العرض والطلب ، وذلك بناءًا على المناقشة التي تمت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنه العليا للحج والتي تضم ممثلين من جميع الوزارات والهيئات المنظمة لموسم الحج .

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