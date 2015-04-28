العاهل المغربى فى زيارة "عمل وإخوة" للسعودية الأربعاء

يقوم العاهل المغربى محمد السادس الذى تشارك بلاده فى التحالف العربى الذى تقوده الرياض فى اليمن، الاربعاء بزيارة "عمل واخوة" الى المملكة السعودية بحسب ما أعلن الديوان الملكى أمس الاثنين.

ولم تتم الاشارة الى مضمون المحادثات خلال هذه الزيارة القصيرة، وأوردت وسائل إعلام مغربية أن محمد السادس موجود حاليا فى الأمارات العربية المتحدة فى زيارة خاصة، الأمر الذى لم يشر اليه أى بيان رسمي.

وياتى إعلان هذه الزيارة للسعودية فى وقت تشارك الرباط فى العمليات العسكرية التى ينفذها تحالف عربى ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وفى نهاية مارس، اعلنت السلطات المغربية انها قررت "تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف من اجل دعم الشرعية فى اليمن، فى بعده السياسى والمعلوماتى واللوجيستى والعسكري".

وأضافت ان هذا الدعم يشمل "وضع القوات الجوية الملكية المغربية الموجودة بالإمارات العربية الشقيقة رهن إشارة هذا التحالف لإخراج اليمن من الأزمة التى يتخبط فيها والوضع الدامى الذى يجتازه، وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده وضد الأمن الخليجى والعربي".

ورغم أعلان انتهاء عملية "عاصفة الحزم" فى 21 إبريل، فان التحالف العربى يواصل غاراته الجوية فى اليمن وخصوصا فى جنوب البلاد.

وتربط المغرب علاقات وثيقة بالسعودية وبدول مجلس التعاون الخليجى الست.