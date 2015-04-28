تنظيم "داعش" يعدم رئيس تحرير صحيفة محلية فى مدينة الموصل العراقية

أفاد سكان محليون اليوم الثلاثاء ان عناصر تنظيم "داعش" نفذوا حكم الاعدام رميا بالرصاص ضد رئيس تحرير صحيفة محلية بوسط الموصل400 كم شمالى بغداد.

وقال سكان، إن "عناصر داعش اعدموا الصحفى "ثائر العلى" رئيس تحرير صحيفة "رأى الناس" التى تصدر فى مدينة الموصل بإطلاق النار عليه فى منطقة الراس وسط مدينة الموصل وسلمت جثته الى دائرة الطب العدلى فى المدينة".

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