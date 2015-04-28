مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

قالت مصادر طبية فلسطينية وسكان اليوم أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلى فى قرية العرقة غربى مدينة جنين فى الضفة الغربية.

وقال طريف عاشور مسؤول الإعلام بوزارة الصحة أن محمد مراد صالح (18 عاما) وصل الى مستشفى رفيديا "مصابا بالرصاص الحى فى الشريان الرئيسى فى الفخذ."

وأضاف قائلا "حالته كانت صعبه جدا نظرا لطبيعة الإصابة وحجمها وقد اعلن عن إستشهاده فجر اليوم، وقال منيب حماد أحد أفراد عائلة الشاب القتيل لرويترز عبر الهاتف "كان فى حفلة عرس فى القرية، وبعد الحفلة ذهب بعض الشباب لاكمال السهرة بجانب الجدار، "كان هناك جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلى اطلقوا عليهم النار وأصيب محمد.. لم يكن هناك اى مواجهات."

وأقامت اسرائيل جدارا على الاراضى الفلسطينية وقالت أن الهدف منه منع دخول المسلحين الى اسرائيل فيما يقول الفلسطينيون ان الهدف هو الاستيلاء على مزيدا من أراضيهم، ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من الجيش الأسرائيلى حول الحادث، وبمقتل محمد اليوم يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا فى الايام الأربعة الماضية الى ثلاثة شبان.