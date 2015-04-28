بالصور.. محافظ الأقصر يكلف مدير الأبنية التعليمية بترميم مدرسة ابتدائي بقرية الشغب

كلف محافظ الأقصر محمد بدر خلال تفقده لمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية الشغب التابعة لمركز جنوب المحافظة، مساء الاثنين، مدير هيئة الأبنية التعليمية المهندس عبد الهادي محمد بإدراج مباني ضمن خطة إحلال وتجديد المنشآت لها العام لسوء حالتها وحاجتها للترميم.

في سياق متصل أمر المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير مراكز شباب قري الشغب والمعلا والدبابية وحاجر الشغب خلال شهر بإشراف مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأثناء تفقده لمرشح مياه قرية المعلا استمع لشرح من رئيس مدينة اسنا محمد سيد حول اسباب عدم الانتهاء من الأعمال الانشائية للمرشح والتي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بعدم ربط المرشح بالخطوط الجديدة وما يعانيه المواطن من ضعف المياه ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الاعمال بالمرشح للقضاء علي المشاكل وانهاء ازمة ضعف المياه.

وتفقد المحافظ مخرات السيول ووجه مدير ادارة الري صالح محمد بسرعة الانتهاء من اعمال المخرات وتأمينها وتطهيرها حرصا علي سلامة منازل أهل القرية .